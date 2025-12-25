 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’da...

Fransa’da üretici fiyatları 2025’in Kasım ayında %1,1 arttı

Perşembe, 25 Aralık 2025 11:10:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Kasım ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1,1 artış ve yıllık %3,3 düşüş kaydetti. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,8 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen hem imalat ürün fiyatları hem de taşıma ekipmanı fiyatları aylık %0,3 arttı. Geçtiğimiz yılın Kasım ay ile kıyaslandığında ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %1 düştü ve taşıma ekipmanı fiyatları %0,6 geriledi.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %0,3 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %1,2 düşüş kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’da üretici fiyatları Aralık’ta aylık %1 yükseldi

31 Oca | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Kasım’da aylık %3,2 yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık %0,9 yükseldi

29 Kas | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Eylül’de aylık %0,1 geriledi

01 Kas | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Ağustos’ta aylık %0,2 yükseldi

01 Eki | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Temmuz ayında aylık %0,2 yükseldi

02 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Haziran ayında aylık %0,3 düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Mayıs ayında aylık %1,2 düştü

01 Tem | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Nisan ayında aylık %2,8 düştü

31 May | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Mart ayında aylık %0,2 düştü

02 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis