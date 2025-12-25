Fransa’da üretici fiyatları 2025’in Kasım ayında %1,1 arttı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Kasım ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1,1 artış ve yıllık %3,3 düşüş kaydetti. Kasım ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,8 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen hem imalat ürün fiyatları hem de taşıma ekipmanı fiyatları aylık %0,3 arttı. Geçtiğimiz yılın Kasım ay ile kıyaslandığında ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %1 düştü ve taşıma ekipmanı fiyatları %0,6 geriledi.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ekim ayına kıyasla %0,3 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %1,2 düşüş kaydetti.