ArcelorMittal yangının ardından Fos-sur-Mer tesisinde çelik üretimine yeniden başladı

Perşembe, 25 Aralık 2025 14:15:41 (GMT+3)   |   İstanbul

8 Ekim’de meydana gelen yangının ardından Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Fransa’daki Fos-sur-Mer tesisinde çelik üretiminin yeniden başladığını açıkladı. Yangın, çelik üretim biriminde ciddi hasara yol açmış ve üretimin neredeyse tamamen durmasına neden olmuştu.

Duruşun ardından ilk çelik slab, 22 Aralık tarihinde Yunanistan’daki bir müşteri için üretildi. Söz konusu slabın 6 metre uzunluğunda, 1.620 mm genişliğinde ve 229 mm kalınlığında olduğu bildirildi. Aralık ayının ortasında 2 No’lu yüksek fırının yeniden devreye alınmasıyla birlikte çelikhanede slab üretimi mümkün hale gelirken, bu slabların sac ve rulo ürünlerine dönüştürülmesi için sıcak haddehanenin de yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

Yangının ardından üretim önce kademeli olarak azaltılmış, ardından yeniden inşa ve devreye alma çalışmalarına kadar neredeyse tamamen durdurulmuştu. Yapılan onarım ve hazırlıkların tamamlanmasıyla tesiste normal faaliyetlere dönüş sağlandı.

Otomotiv ve sanayi uygulamalarına yönelik geniş bir çelik kalite portföyü üreten Fos-sur-Mer tesisi, yaklaşık 2.500 çalışan ve 1.200 taşeron personeliyle Fransa’nın en önemli entegre çelik tesislerinden biri olma konumunu koruyor.


