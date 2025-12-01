 |  Giriş 
Fransa’da üretici fiyatları 2025’in Ekim ayında değişmedi

Pazartesi, 01 Aralık 2025 15:01:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ekim ayında ülkede üretici fiyatları aylık bazda değişmedi ve yıllık %0,8 düşüş kaydetti. Ekim ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,1 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,1, taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,4 arttı. Geçtiğimiz yılın Ekim ay ile kıyaslandığında ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %0,8 düştü ve taşıma ekipmanı fiyatları değişiklik göstermedi.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Eylül ayına kıyasla %0,1 artış ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %0,8 düşüş kaydetti.


