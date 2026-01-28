Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025 yılında %1,8 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Aralık ayında yıllık %5,8 artışla 963.319 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında Fransa %5,8 ve İspanya’da %2,2 düşerken, Almanya’da %9,7 ve İtalya’da %2,3 artış görüldü.

2025 yılının tamamında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,8 yükselerek 10,82 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %5 ve yıllık %2,1 azalırken, İspanya’da ise yıllık %12,9 ve Almanya’da yıllık %1,4 arttı.