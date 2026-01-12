Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Kasım ayında %2 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi 2025 yılının Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,1 düşüşün ardından %0,3 artış gösterdi. Eylül-Kasım döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,2 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1,8 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ekim ayında %0,7 arttıktan sonra Kasım ayında aylık %2 azaldı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %4,1 düşen ticari ve motorlu araç üretiminde Kasım ayında aylık %2,7 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,7’lik düşüşün ardından aylık %1 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Eylül-Kasım döneminde ise çeyreklik bazda %1,3 geriledi.