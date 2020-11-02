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Fortescue’nun Eylül çeyreği demir cevheri sevkiyatı rekor seviyede

Pazartesi, 02 Kasım 2020 15:23:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2020-2021 mali yılının 30 Eylül’de sona eren birinci çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %5 artışla çeyreklik bazda rekor seviyeye ulaşarak 44,3 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Eylül çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %2 ve yıllık bazda %15,4 artışla 58.4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı, Haziran çeyreğinde kaydedilen 81$/mt’a kıyasla %30,9 artış göstererek 106$/mt seviyesine ulaştı.

Fortescue ürünlerine yönelik talep devam ediyor. Şirket 2020-2021 mali yılı demir cevheri sevkiyatı tahminini 175-180 milyon mt civarında tutmaya devam etti.


Etiketler: Avustralya  Fortescue  Okyanusya  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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