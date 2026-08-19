Fortescue Christmas Creek yeşil çelik projesinde ilk pik demiri üretti

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue, Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki Christmas Creek madeninde yer alan yeşil çelik projesinde ilk pik demir üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Söz konusu gelişme, projenin elektrikli eritme sürecinin ilk kez başarıyla işletildiğini gösteriyor. Fortescue tarafından yapılan açıklamaya göre devreye alma çalışmaları kapsamında ilk pik demir harmanlanmış hammadde kullanılarak üretildi. Şirket, sürecin daha büyük ölçekli üretime geçilmeden önce güvenli bir şekilde test edilmesi, geliştirilmesi ve optimize edilmesi amacıyla devreye alma çalışmalarını aşamalı olarak sürdürecek.

Fortescue Metals CEO'su Dino Otranto, söz konusu gelişmenin Avustralya'da ticari ölçekte yeşil çelik üretimi hedefi doğrultusunda atılan yeni bir adım olduğunu belirtti. Otranto ayrıca ülkenin demir cevheri kaynaklarını yenilenebilir enerji potansiyeliyle bir araya getirerek daha yüksek katma değer yaratabileceğini ifade etti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Fortescue, tahmini 50 milyon $ yatırımla hayata geçirilmesi planlanan Christmas Creek tesisini 2023'ün Kasım ayında onaylamıştı. Başlangıçta 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesis, yeşil hidrojen ve güneş enerjisinden elde edilen yenilenebilir elektrik kullanarak yılda 1.500 mt'un üzerinde yeşil demir üretmek üzere tasarlanmıştı.

Tesis, Metso'nun Circored hidrojen bazlı akışkan yataklı doğrudan indirgeme teknolojisini elektrikli doğrudan indirgenmiş demir eritme fırınıyla bir arada kullanıyor. %100 yeşil hidrojen kullanımına imkân veren Circored teknolojisi, Pilbara'dan çıkarılan toz demir cevherini peletleme işlemine gerek kalmadan işleyerek elektrikli eritme fırınında kullanılabilecek yüksek metalizasyon oranına sahip doğrudan indirgenmiş demir üretiyor. 2025'in Eylül ayında tesisin temelleri tamamlanmış ve Metso'dan temin edilen ilk ekipmanlar kurulmuştu.

Fortescue, 2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde proje kapsamında devreye alma çalışmalarına başlamış ve Ağustos ayının başında ilk pik demir üretiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini bildirmişti. Deneme tesisinin teknolojinin uygulanabilirliğini test etmesi ve Pilbara demir cevheri kullanılarak gelecekte ticari ölçekte yeşil çelik üretilebilmesi için bir yol haritası oluşturması hedefleniyor.