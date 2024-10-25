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Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde arttı

Cuma, 25 Ekim 2024 15:08:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %11 düşüşle ve yıllık %4 artışla 47,7 milyon mt seviyesinde yer alırken demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %3 düşüşle ve Iron Bridge’in güçlü performansının desteğiyle yıllık %2 artışla 57,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Fortescue’nun 2024-25 mali yılına yönelik demir cevheri sevkiyat tahmini, Iron Bridge’den gelecek 5-9 milyon mt da dahil olmak üzere 190-200 milyon mt aralığında yer alıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

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