Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde arttı

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %11 düşüşle ve yıllık %4 artışla 47,7 milyon mt seviyesinde yer alırken demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %3 düşüşle ve Iron Bridge’in güçlü performansının desteğiyle yıllık %2 artışla 57,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Fortescue’nun 2024-25 mali yılına yönelik demir cevheri sevkiyat tahmini, Iron Bridge’den gelecek 5-9 milyon mt da dahil olmak üzere 190-200 milyon mt aralığında yer alıyor.