Fortescue’nun net kârı ve geliri 2023-2024 mali yılının ilk yarısında yükseldi

Salı, 27 Şubat 2024 12:13:02 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue, 31 Aralık tarihinde sona eren 2023-2024 mali yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %41 artışla 3,33 milyar $ seviyesinde yer alırken satış geliri demir cevheri fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak yıllık %21 artışla 9,51 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %36 artarak 5,91 milyar $ oldu.

Aynı dönemde Fortescue’nun demir cevheri üretimi yıllık %8 düşüşle 105,2 milyon ıslak mt (wmt) seviyesine gerilerken demir cevheri sevkiyatı da yıllık %2 düşüşle 94,5 wmt seviyesinde yer aldı. Şirket, tarihindeki ikinci en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Fortescue söz konusu mali yılda demir cevheri sevkiyatının 192-197 milyon mt aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.