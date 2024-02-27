﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fortescue’nun net kârı ve geliri 2023-2024 mali yılının ilk yarısında yükseldi

Salı, 27 Şubat 2024 12:13:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue, 31 Aralık tarihinde sona eren 2023-2024 mali yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %41 artışla 3,33 milyar $ seviyesinde yer alırken satış geliri demir cevheri fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak yıllık %21 artışla 9,51 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %36 artarak 5,91 milyar $ oldu.

Aynı dönemde Fortescue’nun demir cevheri üretimi yıllık %8 düşüşle 105,2 milyon ıslak mt (wmt) seviyesine gerilerken demir cevheri sevkiyatı da yıllık %2 düşüşle 94,5 wmt seviyesinde yer aldı. Şirket, tarihindeki ikinci en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Fortescue söz konusu mali yılda demir cevheri sevkiyatının 192-197 milyon mt aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Mali Sonuçlar Üretim Fortescue 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Şubat 2024

27 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan düşük kalite toz cevher ihracatına vergi getirebilir

27 Şub | Çelik Haberler

Rio Tinto Kanada'daki karbondan arındırma çabaları için hükümetten finansman aldı

27 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Şubat 2024

27 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Demir cevheri fiyatları arz-talep arasındaki dengesizlik ve stokların artması nedeniyle gün içinde 5$/mt düştü

26 Şub | Hurda ve Hammadde

Hint çelik üreticileri Çin’e demir cevheri ihracatının yasaklanmasını istiyor

26 Şub | Çelik Haberler

Anglo American Brezilya’daki faaliyetlerinde Vale’nin yüksek kalite demir cevherini kullanacak

26 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 26 Şubat 2024

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Vale’nin net kârı 2023 yılında geriledi

26 Şub | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 23 Şubat 2024

23 Şub | Hurda ve Hammadde