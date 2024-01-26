Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda hafifçe düştü

Cuma, 26 Ocak 2024 11:12:54 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group 2023-2024 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatı önceki çeyreğe kıyasla %5,8 artış ve yıllık %1,6 düşüşle 48,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aralık çeyreğinde şirketin demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %2,1 ve yıllık bazda %8,3 düşüşle 55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatı yıllık %2 düşüşle 94,6 milyon mt olarak şirket tarihindeki ikinci en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamına ulaşıldı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket geçtiğimiz mali yılın ilk yarısında sevkiyat rekoru kırmıştı.

Şirket 2023-2024 mali yılında demir cevheri sevkiyatının, Iron Bridge’den gelecek 2-4 milyon mt da dahil 192-197 milyon mt aralığında olacağını tahmin ediyor.