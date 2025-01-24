Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %4 ve yıllık %1 artışla 48,9 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %8 ve yıllık %12 artışla 61,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları yıllık %3 artarak 97,1 milyon mt seviyesinde yer aldı ve söz konusu seviye, şirket tarihindeki en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Şirket, 2024-25 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 5-9 milyon mt da dahil olmak üzere 190-200 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.