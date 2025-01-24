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Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

Cuma, 24 Ocak 2025 14:06:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %4 ve yıllık %1 artışla 48,9 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %8 ve yıllık %12 artışla 61,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları yıllık %3 artarak 97,1 milyon mt seviyesinde yer aldı ve söz konusu seviye, şirket tarihindeki en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Şirket, 2024-25 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 5-9 milyon mt da dahil olmak üzere 190-200 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

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