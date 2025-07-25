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Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2024-25 mali yılında yükseldi

Cuma, 25 Temmuz 2025 15:25:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2024-25 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %20 ve yıllık %3 artışla 55,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %16 ve yıllık %9 artışla 64,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024-25 mali yılının tamamında Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları, bir önceki mali yılda kaydedilen 191,6 milyon mt’a kıyasla %4 artışla 198,4 milyon mt seviyesine çıkarken, demir cevheri üretimi de yıllık %10 yükselerek 238,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2025-26 mali yılında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 10-12 milyon mt da dahil olmak üzere 195-205 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

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