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Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Mart’ta aylık bazda rekor kırdı

Perşembe, 25 Nisan 2024 11:32:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group 2023-2024 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları yıllık %6,5 ve çeyreklik bazda %11,1 düşüşle 43,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Sevkiyatlardaki düşüşler 2023 yılının Aralık ayında cevher vagonunun raydan çıkması ve olumsuz hava koşullarından kaynaklandı. Yalnızca Mart ayında ise Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları 18,7 milyon mt olarak aylık bazda rekor kırdı.

Mart çeyreğinde Fortescue’nun demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %15,2 ve yıllık %7,9 düşüşle 46,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin 2023-2024 mali yılında demir cevheri sevkiyatı tahmini, Iron Bridge’den gelecek 2 milyon mt da dahil 192-197 milyon mt aralığında yer almaya devam etse de toplam sevkiyatın aralığın alt sınırında kaydedilmesi bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

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