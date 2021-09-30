﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fortescue Solomon Hub’daki madencilik faaliyetlerini büyük kaza sonrası geçici olarak askıya aldı

Perşembe, 30 Eylül 2021 12:28:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, ölümle sonuçlanan büyük bir kazanın ardından Avustralya’nın batısında bulunan Solomon Hub demir cevheri sahasındaki madencilik faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Kaza, zeminin çökmesi sonucu meydana geldi.

Fortescue, kazaya ilişkin olarak polis ve Batı Avustralya Maden, Endüstri Düzenleme ve Güvenlik Departmanı ile çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Pilbara’daki birkaç Fortescue sahasından biri olan Solomon sahası, Firetail, Kings Valley ve Queens Valley madenlerini içeriyor.


Etiketler: Okyanusya  madencilik  hammaddeler  Fortescue  demir cevheri  Avustralya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Eyl

Avustralya bazı ülkelerden ithal kutu profile dönem sonu incelemeleri başlattı
21 Eyl

Ferrexpo’nun pelet üretimi Ağustos ayında %11,2 düştü
16 Eyl

Strike Resources, Paulsens East Demir Cevheri Projesi için yeni üretim planları açıkladı
10 Eyl

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ağustos ayında %0,8 düştü
09 Eyl

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %8,1 arttı