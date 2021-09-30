Fortescue Solomon Hub’daki madencilik faaliyetlerini büyük kaza sonrası geçici olarak askıya aldı

Perşembe, 30 Eylül 2021 12:28:12 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, ölümle sonuçlanan büyük bir kazanın ardından Avustralya’nın batısında bulunan Solomon Hub demir cevheri sahasındaki madencilik faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Kaza, zeminin çökmesi sonucu meydana geldi.

Fortescue, kazaya ilişkin olarak polis ve Batı Avustralya Maden, Endüstri Düzenleme ve Güvenlik Departmanı ile çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Pilbara’daki birkaç Fortescue sahasından biri olan Solomon sahası, Firetail, Kings Valley ve Queens Valley madenlerini içeriyor.