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Fortescue deniz taşımacılığının karbonsuzlaşmasını desteklemek için amonyak yakıtlı gemiler kullanacak

Çarşamba, 24 Haziran 2026 12:32:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, yakıt olarak amonyak kullanabilen 12 adet dökme yük gemisinin kiralanmasına yönelik Belçika merkezli denizcilik şirketi CMB.TECH ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket, söz konusu girişimle deniz taşımacılığının karbonsuzlaşmasına katkı sağlamayı ve amonyağın denizcilik yakıtı olarak kullanımının hızlanmasını desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Anlaşma 12 adet Newcastlemax dökme yük gemisini kapsıyor

Anlaşma kapsamında Fortescue, CMB.TECH’in kuru yük taşımacılığı birimi olan Bocimar’dan 210.000 dwt taşıma kapasitesine sahip 12 adet Newcastlemax gemi kiralayacağını ifade etti.

Gemilerin üçünde çift yakıtlı amonyak motorları olacağı ve bu gemilerin 2026 yılının sonuna kadar hizmete girmesinin beklendiği dile getirildi. Kalan dokuz geminin ise amonyak kullanımına hazır şekilde teslim edileceği ve böylelikle yakıt arzı ve ilgili altyapının gelişmesine paralel olarak gelecekte amonyakla çalışacak şekilde dönüştürülebilecekleri vurgulandı.

Yeşil amonyak emisyonları önemli ölçüde azaltabilir

Şirketler, filonun yeşil amonyakla çalıştırılması durumunda geleneksel denizcilik yakıtlarını kullanan gemilere kıyasla emisyonların yıllık yaklaşık 250.000 mt CO₂ düşürülebileceğine dikkat çekti.

Fortescue, anlaşmanın yeşil amonyağın denizcilik sektöründe daha geniş ölçekte kullanılmasına yönelik somut bir adım olduğunun altını çizdi. Ayrıca Green Pioneer adlı gemisiyle yaptığı denemelerin amonyağın denizcilik operasyonlarında güvenli ve etkin şekilde kullanılabileceğini ortaya koyduğunu da hatırlattı.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Karbonsuzlaşma Fortescue 

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