Fortescue güneş enerjisi teknolojisini geliştirmek için ARENA’dan finansman aldı

Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA), yerel demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group’un Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki güneş enerjisi inovasyon merkezine 45 milyon Avustralya doları tutarında finansman sağladığını duyurdu.

Fortescue’nun 1,5 GW’lık fotovoltaik güneş enerjisi geliştirme hattı içinde yer alan inovasyon merkezinin güneş enerjisi maliyetlerini düşürmek ve Avustralya genelinde yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla 500 MW’lık test alanı olarak faaliyet göstereceği ifade edildi. Bununla birlikte tek bir anlaşma kapsamında 10 ayrı projeyi destekleyen yeni bir finansman modeli kullanacağı belirtildi. Söz konusu projelerin maliyetleri düşürme, teknik ve ticari uygulanabilirliği gösterme ve temiz enerji sektöründe bilgi paylaşımını kolaylaştırma hedefleri doğrultusunda birçok yeni güneş enerjisi teknolojisini test edeceği aktarıldı.

Endüstriyel karbonsuzlaşma için düşük maliyetli güneş enerjisinin geliştirilmesi

Fortescue’nun program kapsamında iki deneme projesi başlattığı dile getirildi. Built Robotics ile iş birliği içerisinde yürütülen ilk proje kapsamında Cloudbreak güneş enerjisi santralinde otomatik kazık çakma projesi başarıyla gerçekleştirildi ve büyük ölçekli güneş enerji santrali inşasında verimlilik artışı sağlandı. 5B Maverick ile yürütülecek ikinci proje doğrultusunda ise 2026 yılının başından itibaren yine Cloudbreak’te hızlı devreye alınabilen modüler güneş enerjisi sistemleri test edilecek.

Güneş enerjisi inovasyon merkezinin maliyet faktörlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlaması, yeni teknolojilerin geçerliliğini doğrulaması ve bu teknolojilerin ticarileştirmesine ilişkin yöntemleri belirlemesi bekleniyor.