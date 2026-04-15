Fortescue yakıt maliyetlerini düşürmek ve emisyonları azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırıyor

Reuters’ın haberine göre Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında fosil yakıtlara olan bağımlılığını ve maliyetlerini azaltmak amacıyla şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji sisteminin operasyonları genelinde yaygınlaşmasını hızlandırdığını belirtti.

Şirket, söz konusu yatırımlar sayesinde önümüzdeki yıla kadar fosil yakıt maliyetlerinde yaklaşık 100 milyon $ tasarruf sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. Daha geniş kapsamlı karbonsuzlaşma programı tamamen uygulamaya geçtiğinde ise birim maliyetlerinin 2-4$/wmt düşmesini beklediğini ve programın tamamlanma takvimini iki yıl öne çekerek 2028’in sonuna aldığını bildirdi.

Fosil yakıtsız operasyon hedefi

Girişimin, Pilbara bölgesinde kurulacak büyük ölçekli yenilenebilir enerji sistemi etrafında şekillendiği dile getirildi. Planlananlar arasında yaklaşık 1,2 GW’lık güneş enerjisi, 600 MW’ın üzerinde rüzgâr enerjisi ve 4-5 GWh’lık batarya depolama kapasitesinin yer aldığı aktarıldı.

Şirket, gelecek yılın başına kadar 290 MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesini devreye alarak demir cevheri operasyonlarında gündüz saatlerinde “yeşil üretim” gerçekleştirmeyi ve uzun vadede ise 24 saat kesintisiz ve fosil yakıtsız üretim planladığını vurguladı.

Bu yatırımın, Fortescue’nun 2030 yılına kadar operasyonel emisyonları karbon denkleştirme kullanmadan tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen net sıfır stratejisiyle uyumlu ilerlediğinin altı çizildi. Şirket, yenilenebilir enerji ve batarya sistemlerinin erkenden devreye alınması sayesinde dizel tedarikindeki aksaklıkların etkisini şimdiden sınırlandırdığına dikkat çekti.

Fortescue, yalnızca kendi operasyonlarını dönüştürmekle kalmayıp yenilenebilir enerji alanında ticari fırsatlar da görmeye başladığını aktardı. Pilbara enerji ağı altyapısının geliştirilmesinin, şirketin yeşil enerji alanında bağımsız bir iş kolu oluşturma potansiyelini güçlendirdiği dile getirildi.