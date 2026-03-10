Fortescue Batı Avustralya’nın en büyük güneş enerjisi projesinin inşasına başladı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde 440 MW kapasiteli Solomon Airport güneş enerjisi santralinin inşasına başladığını duyurdu.

Tamamlandığında söz konusu projenin, Batı Avustralya’daki en büyük güneş enerjisi tesisi olacağı ve Fortescue’nun yenilenebilir enerji stratejisinin önemli bir parçasını oluşturacağı vurgulandı. Şirket, sahada yaklaşık 671.000 adet güneş paneli kurmayı planladığını ve projeyi 2028 yılında tamamlamayı hedeflediğini bildirdi.

Yenilenebilir enerji net sıfır stratejisinin merkezinde

Solomon Airport güneş enerjisi santralinin, Fortescue’nun net sıfır emisyon hedefi için gerekli toplam güneş enerjisi üretim kapasitesinin yaklaşık 1/3’ini sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Fortescue CEO’su Dino Otranto, şirketin madencilik operasyonlarında yenilenebilir enerji kullanmak amacıyla Pilbara bölgesindeki güneş ve rüzgâr kaynaklarından giderek daha fazla yararlandığını belirtti.

Diğer güneş enerjisi projeleri de devam ediyor

Solomon Airport projesinin, şu an yaklaşık 2/3’si tamamlanan 190 MW kapasiteli Cloudbreak güneş enerjisi santralinin ardından başlatıldığı dile getirildi.

Fortescue, bu yıl içerisinde 644 MW kapasiteli Turner River güneş enerjisi projesinin inşasına başlamayı planladığını da dikkat çekti. Solomon Airport, Cloudbreak ve Turner River güneş enerjisi santrallerinin yanı sıra halihazırda faaliyet gösteren 100 MW kapasiteli North Star Junction sahasındaki güneş enerjisi santrali ile birlikte şirketin enerji kapasitesinin yaklaşık 1,3 GW seviyesine çıkacağının altı çizildi.

Entegre yenilenebilir enerji sistemi oluşturuluyor

Şirket aynı zamanda 133 MW kapasiteli Nullagine rüzgâr enerjisi santralinin inşasının sürdürdüğünü ve böylelikle yenilenebilir enerji portföyünü genişlettiğini aktardı.

Söz konusu projelerin Pilbara enerji ağı programı kapsamında entegre edildiği ve Pilbara bölgesinde şimdiden 480 kilometreyi aşkın yüksek gerilim hattı inşa edildiği paylaşıldı. İletim ağının tamamen tamamlanmasının ardından hat uzunluğunun 620 kilometreyi aşmasının ve yenilenebilir enerji santrallerinin doğrudan Fortescue’nun madencilik operasyonları ve demiryolu altyapısına bağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.