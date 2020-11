Fortescue demir cevheri tedariki için Çinli şirketlerle anlaşma yaptı

Çarşamba, 11 Kasım 2020 14:01:05 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, büyük Çinli çelik üreticileri ve finans kurumları ile 3-4 milyar $ değerinde 12 adet mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirket, demir cevheri tedariki ve satın alma fırsatları için Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Steel ile ve stratejik işbirliği için Bank of China ile mutabakat anlaşmasına imza attı. Fortescue ayrıca, Baotou Iron & Steel Co. Ltd., Guangxi Shenglong Metallurgical Co. Ltd., Rizhao Iron and Steel Co., Ltd., Shanxi Iron and Steel Group dahil olmak üzere Çinli çelik tesisleri ve tedarik ortaklarıyla dokuz adet mutabakat anlaşması imzaladı.

Fortescue’nun CEO’su Elizabeth Gaines, “Fortescue, kuruluşundan bu yana Çin’deki hissedarlarımızla kalıcı ilişkiler kurdu. Bağlılığımız, demir cevheri tedarikinin ötesinde, uzun süredir devam eden müşteri ilişkileri, satın alma ve finansman düzenlemelerinin yanı sıra akademik, politik ve sosyal bağlantılara kadar uzanıyor. Bu güçlü ticari ilişkiler, geleceğe yönelik yeni fırsatlar yaratmak amacıyla birlikte çalıştığımız için ekonomik istikrar sağlıyor. Sürekli demir cevheri tedarikine ilişkin yaptığımız mutabakat anlaşmasına ek olarak, Valin Group ile ekipman ve altyapı tedariki için Çinli üreticilerle ortaklık yapma geçmişimize dayanan bir Üretim Tedariki için Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladık,” dedi.