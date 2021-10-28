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Fortescue demir cevheri sevkiyatlarını Eylül çeyreğinde %3 artırarak ilk çeyrek rekoru kırdı

Perşembe, 28 Ekim 2021 10:01:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2021-2022 mali yılının 30 Eylül’de sona eren birinci çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %8 düşüş ve bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %3 artışla birinci çeyrek için rekor seviyeye ulaşarak 45,6 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Eylül çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %6 düşüş ve yıllık bazda %4 artışla 60,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı, Haziran çeyreğinde kaydedilen 168$/mt’a kıyasla %29,7 düşüş göstererek 118$/mt seviyesine ulaştı.

Şirket, 2021-2022 mali yılında demir cevheri sevkiyatının 180-185 milyon mt aralığında olmasını tahmin ediyor. 


Etiketler: hammaddeler  Okyanusya  Fortescue  Avustralya  demir cevheri  |  benzer haberler »


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