Fortescue demir cevheri sevkiyatlarını Eylül çeyreğinde %3 artırarak ilk çeyrek rekoru kırdı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2021-2022 mali yılının 30 Eylül’de sona eren birinci çeyreğinde demir cevheri sevkiyatının, önceki çeyreğe kıyasla %8 düşüş ve bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %3 artışla birinci çeyrek için rekor seviyeye ulaşarak 45,6 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Eylül çeyreğinde demir cevheri üretimi, çeyreklik bazda %6 düşüş ve yıllık bazda %4 artışla 60,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde ortalama satış fiyatı, Haziran çeyreğinde kaydedilen 168$/mt’a kıyasla %29,7 düşüş göstererek 118$/mt seviyesine ulaştı.
Şirket, 2021-2022 mali yılında demir cevheri sevkiyatının 180-185 milyon mt aralığında olmasını tahmin ediyor.