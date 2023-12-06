Fortescue Belinga projesinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Çarşamba, 06 Aralık 2023 10:25:30 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci Fortescue Gabon’da yer alan Belinga projesinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yıllık 2 milyon mt demir cevheri kapasiteli projedeki madencilik faaliyetleri bu yılın ikinci yarısında başladı.

Fortescue’nun CEO’su Dino Otranto, “Portföyümüzde devrim yaratabilecek olan bu proje şirket için Afrika’da büyüme fırsatları yaratacak. Sondaj çalışmaları devam ediyor ve ilk sonuçlara göre maden büyük ölçekli yüksek kalite demir cevheri potansiyeline sahip,” dedi.