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Fitch Solutions 2025 yılı için küresel çelik fiyatları tahminini aynı tuttu, 2026’da düşüş bekleniyor

Salı, 10 Aralık 2024 10:52:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions’ın BMI Ülke Riski ve Sektör Araştırması birimi, planlanan korumacı önlemler nedeniyle ABD’de artacak yerel fiyatlar küresel ortalama çelik fiyatlarını desteklerken, bu artışın Çin’deki düşük talebin aşağı yönlü baskısını dengeleyeceği düşüncesiyle 2025 yılına ilişkin ortalama küresel çelik fiyatları tahminini 730$/mt’da tuttu.

BMI, 2025 yılında açıklanabilecek daha büyük bir teşvik önleminin Çin gayrimenkul sektörünün toparlanmasına neden olarak fiyatların yukarı doğru hareket etmesine yol açabileceğini belirtti.

Öte yandan BMI, uzun vadede ortalama küresel çelik fiyatının 2026 yılında 700$/mt seviyesine inmesini bekliyor.


Etiketler: Dünya Çelik Üretimi 

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