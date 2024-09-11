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Fitch Solutions 2024 yılı için küresel çelik fiyatları tahminini düşürdü

Çarşamba, 11 Eylül 2024 11:31:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions’ın BMI Ülke Riski ve Sektör Araştırması birimi, Çin’de yerel çelik talebinin konut sektöründeki yavaşlama sebebiyle azalacağı yönündeki beklentilere bağlı olarak 2024 yılına ilişkin ortalama küresel çelik fiyatları tahminini 770$/mt’dan 660$/mt’a indirdi.

Fitch, ekonominin yavaşlaması sebebiyle arz ve talebin küresel çelik sektörünün yıllık bazda büyüme göstermesini engellediğini söyledi. Özellikle küresel sanayi ve ekonomik görünümün olumsuz olmasının çelik arzını etkilemesinin öngörüldüğü ve başlıca pazarların büyümesini etkileyen küresel imalat sektörlerindeki durgunluğun talebi zayıflattığı dile getirildi.

Tüm bunlara rağmen kuruluş, çelik üretiminin %1,2 artacağını ve Hindistan’dan gelen güçlü talebin bu yıl çelik tüketimini destekleyeceğini öngörüyor.


Etiketler: Dünya Çelik Üretimi 

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