Fitch, CAP Group’un görünümünü olumsuzdan durağana yükseltti

Çarşamba, 10 Mart 2021 14:59:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, madenci ve çelik üreticisi CAP Group’un görünümünü olumsuzdan durağana güncelledi. Fitch, söz konusu kararının, şirketin 2018 yılının sonundaki Guacolda liman kazasının ardından nakit akışını “tamamen iyileştirmesinin” sonucu olduğunu belirtti.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, CAP Group, demir cevherini gemiye yükleme kazasının ardından 2018 yılının Kasım ayında Guacolda limanındaki faaliyetlerini durdurmuştu. Limandaki faaliyetler 2019 yılının Aralık ayında yeniden başlatılmıştı.

Kuruluş, CAP Group’un 2020 yılında finansal ölçütlerini iyileştirmesinin, şirketin görünümünün yükselmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Fitch, “CAP Group’un kredi ölçütlerini önemli oranda iyileştirmesi ve demir cevherine yönelik oldukça olumlu görünüm, şirketin kredi notunu BBB-’ye yükseltti ve Ulusal Uzun Vadeli Sıralama’daki yerini iyileştirdi,” ifadelerini kullandı.

Kuruluş, şirketin nakit demir cevheri maliyetlerinin 2021 ve 2022 yıllarında 45$/mt’a ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Fitch, “Söz konusu iyileşme, şirketin faaliyetlerinin normalleşmesi ve üretimi daha maliyetli olan peleti de ürünleri arasına katması sayesinde gerçekleşti. Daha yüksek pelet üretimi, Fitch’in 33$/mt olarak tahmin ettiği mevcut yüksek fiyat farkıyla bağlantılı. CAP’ın, ürün karışımına bağlı olarak değişebilen demir cevheri maliyet eğrisi, ikinci çeyreğin ikinci yarısında ortalama bir maliyet pozisyonu sergiliyor,” ifadelerine yer verdi.