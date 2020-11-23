FIMI: Hint çelik üreticileri demir cevheri eksikliğine dair yapay bir endişe yaratıyor

Pazartesi, 23 Kasım 2020 16:36:33 (GMT+3) | Kalküta

Madencileri temsil eden Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI) hükümetin demir cevheri ihracatına kısa vadeli bir yasak getirmeyi göz önünde bulundurması üzerine yaptığı açıklamada, çelik üreticilerinin kendi menfaatleri için demir cevheri eksikliğine dair yapay bir endişe yarattıklarını söyledi.

FIMI, Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan’a, çoğu entegre tesisli çelik üreticisinin kendi demir cevheri madeni olduğu için, sözde demir cevheri eksikliğinin “yapay bir eksiklik” olduğu mesajını iletti.

Devlete bağlı Steel Authority of India Limited şirketini örnek gösteren FIMI, söz konusu şirketin yalnızca kendi madeni olmadığını, şirketin aynı zamanda yakın zaman önce 1 milyon mt demir cevherinin ticari satışı için teklif sunduğunu ve bunun da üretim fazlası bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

FIMI, Çelik Bakanlığı’na gönderdiği mesajında, “Çelik üreticilerinin demir cevheri eksikliğini protesto etmesi oldukça ilginç ve şaşırtıcı. Aslında, tüm entegre çelik üreticileri kendi demir cevheri madenine sahip ve demir cevheri arzı ile fiyatları konusunda avantaja sahip. Ancak yerel çelik üreticileri düşük girdi maliyetlerini fiyatlarına yansıtacağı halde, fiyatlarını şişiriyor ve beklenmedik kazanç elde ediyor,” ifadelerine yer verdi.

FIMI, madencilerin yalnızca yerel çelik üreticileri tarafından kullanılmayan demir cevheri arzını ihraç ettiğini belirtti. Federasyon, bu yılın Nisan-Eylül döneminde yerel çelik üreticileri tarafından tüketilmeyen toplam demir cevheri ihracatının 19 milyon mt ve bunun 16 milyon mt’unun da %58’den az demir içerikli olduğunu ifade etti.