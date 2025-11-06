 |  Giriş 
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,4 artış kaydetti

Perşembe, 06 Kasım 2025 11:49:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %20,2 ve yıllık %10,7 artışla 371.978 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %19 ve yıllık %3 artışla 199,23 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %19,4 artışla 3,04 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 1,67 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %9 artışla 496.879 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %36,9 artışla 269.506 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %11,2 artışla 181.335 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Yemen 496.879  455.737  9 56.025  44.974  24,6
Romanya 269.506  196.914  36,9 34.402  10.755  219,9
Arnavutluk 181.335  163.069  11,2 18.223  28.895  -36,9
Suriye 154.364  89.449  72,6 26.376  17.428  51,3
İngiltere 134.080  61.290  118,8 14.802  6.511  127,3
KKTC 126.373  113.330  11,5 10.722  10.812  -0,8
Gürcistan 116.971  1.420  >1000 1.011  650  55,5
Litvanya 73.042  24.327  200,3 10.383  -
BAE 69.992  - -
ABD 65.655  73.595  -10,8 48.773  -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025


