Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,4 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %20,2 ve yıllık %10,7 artışla 371.978 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %19 ve yıllık %3 artışla 199,23 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %19,4 artışla 3,04 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 1,67 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %9 artışla 496.879 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %36,9 artışla 269.506 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %11,2 artışla 181.335 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 496.879 455.737 9 56.025 44.974 24,6 Romanya 269.506 196.914 36,9 34.402 10.755 219,9 Arnavutluk 181.335 163.069 11,2 18.223 28.895 -36,9 Suriye 154.364 89.449 72,6 26.376 17.428 51,3 İngiltere 134.080 61.290 118,8 14.802 6.511 127,3 KKTC 126.373 113.330 11,5 10.722 10.812 -0,8 Gürcistan 116.971 1.420 >1000 1.011 650 55,5 Litvanya 73.042 24.327 200,3 - 10.383 - BAE 69.992 - - - - - ABD 65.655 73.595 -10,8 48.773 - -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025