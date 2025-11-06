Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %19,4 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %20,2 ve yıllık %10,7 artışla 371.978 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %19 ve yıllık %3 artışla 199,23 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %19,4 artışla 3,04 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12,1 artışla 1,67 milyar $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %9 artışla 496.879 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %36,9 artışla 269.506 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %11,2 artışla 181.335 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|496.879
|455.737
|9
|56.025
|44.974
|24,6
|Romanya
|269.506
|196.914
|36,9
|34.402
|10.755
|219,9
|Arnavutluk
|181.335
|163.069
|11,2
|18.223
|28.895
|-36,9
|Suriye
|154.364
|89.449
|72,6
|26.376
|17.428
|51,3
|İngiltere
|134.080
|61.290
|118,8
|14.802
|6.511
|127,3
|KKTC
|126.373
|113.330
|11,5
|10.722
|10.812
|-0,8
|Gürcistan
|116.971
|1.420
|>1000
|1.011
|650
|55,5
|Litvanya
|73.042
|24.327
|200,3
|-
|10.383
|-
|BAE
|69.992
|-
|-
|-
|-
|-
|ABD
|65.655
|73.595
|-10,8
|48.773
|-
|-
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025