Ferrexpo Ukrayna’daki mahkemenin tazminat kararına itiraz edecek

Salı, 30 Ocak 2024 10:50:58 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, Ukrayna temyiz mahkemesinin kredi anlaşmalarıyla ilgili olarak şirketin Ukrayna’da bulunan bağlı kuruluşu Ferrexpo Poltava Mining’e (FPM) karşı toplam 4,72 milyar UAH (124,89 milyon $) tutarındaki tazminat kararını onayladığını açıkladı. Kararı reddeden FPM Ukrayna Yüksek Mahkemesine itirazda bulunacak.

2023 yılının Ağustos ayında mahkeme, adı bildirilmeyen davacının lehine karar verdi. FPM itirazda bulundu ancak temyiz mahkemesi iddiayı onayladı. Ferrexpo FPM’nin Yüksek Mahkeme’de kendi iddiasını savunmak için ikna edici argümanları olduğunu belirtti. Ayrıca Ferrexpo’nun operasyonlarının söz konusu karardan etkilenmeyeceği bildirildi.