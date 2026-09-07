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Ferrexpo sermaye finansmanının ardından Ukrayna'da üretime yeniden başladı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 12:36:09 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, kısa süre önce açıkladığı 100 milyon $ tutarındaki sermaye finansmanının ardından Ukrayna'daki faaliyetlerinde üretime yeniden başladığını açıkladı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve faaliyetlerini önümüzdeki 18 ay boyunca düşük kapasitede sürdürebilmek için sermaye artırımı yoluyla yaklaşık 100 milyon $ finansman sağladı.

Şirket, Karadeniz'deki limanlara ve gemilere yönelik devam eden saldırılar nedeniyle ihracat satışlarında Avrupalı müşterilerine odaklanmayı planladığını belirtti.

2025 yılında şirketin net zararı arttı

Buan ek olarak Ferrexpo 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin net zararı, düşük fiyatlar ve faaliyetlerdeki aksaklıkların etkisiyle 2024 yılında kaydedilen 50 milyon $'dan 2025 yılında 224 milyon $ seviyesine yükseldi. Şirketin geliri ise yıllık %16 düşüşle 787 milyon $ oldu. Ferrexpo, gelirindeki düşüşü fiyatların düşük olmasına ve satışlar içerisinde demir cevheri konsantresinin payının artmasına bağladı. Konsantre satışları pelet satışlarına kıyasla daha düşük gelir sağladı. Şirketin düzeltilmiş AVFÖK'ü, satışlarının azalması ve düşük marjlı demir cevheri konsantresi satışlarının payının artması nedeniyle bir önceki yıl kaydedilen 69 milyon $ seviyesinden %60 düşüşle 28 milyon $ seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak düzeltilmiş AVFÖK marjı %7'den %3'e düştü.

Etiketler: Ukrayna BDT Üretim Mali Sonuçlar Ferrexpo 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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