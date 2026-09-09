Ferrexpo en büyük hissedarı Fevamotinico'dan 15 milyon $ kredi aldı

Ana faaliyetleri Ukrayna'daki demir cevheri varlıklarına odaklanan İsviçre merkezli madencilik şirketi Ferrexpo, yaklaşık 100 milyon $ tutarındaki sermaye artırımının tamamlanması öncesinde şirkete acil likidite sağlamak amacıyla en büyük hissedarı Lüksemburg merkezli yatırım şirketi Fevamotinico ile 15 milyon $ tutarında teminatsız kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.

Kredi, Ferrexpo'nun işletme sermayesi ihtiyaçlarını ve 7 Eylül tarihinde tek bir pelet hattıyla yeniden başlayan Ukrayna'daki üretim faaliyetlerini destekleyecek. 15 milyon $ tutarındaki finansman, Fevamotinico'nun planlanan sermaye artırımı kapsamında yaklaşık 40 milyon $ tutarındaki hisse alım taahhüdünün bir kısmının ön ödemesini oluşturuyor.

Kredinin yıllık faiz oranı %9,75

Kredi yıllık %9,75 faiz oranına ve 12 ay vadeye sahip. Yeni hisselerin işleme kabul edilmesinin ardından anapara ve tahakkuk eden faizin, Fevamotinico'nun hisse alım anlaşması kapsamında ödemesi gereken tutardan mahsup edilerek geri ödenmesi bekleniyor.

Söz konusu finansman sermaye benzeri borç niteliğinde olacak ve bu nedenle Ferrexpo'nun mevcut teminatsız alacaklılarının gerisinde yer alacak.

Hissedarların 21 Eylül 2026 tarihinde yapılması planlanan genel kurulda sermaye artırımını onaylamaması veya hisse satış anlaşmasının feshedilmesi halinde Ferrexpo, bağımsız hissedarların önceden onayı dahil olmak üzere geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere tabi olarak krediyi yeni adi hisse ihracı yoluyla geri ödemeyi tercih edebilecek.

Sermaye artırımının gerçekleşmemesi ve alternatif hisse yoluyla geri ödeme düzenlemesinin uygulanmaması halinde kredi ve tahakkuk eden faiz vade sonunda nakit olarak geri ödenecek. Ferrexpo, nakit geri ödemeyi gerçekleştirememesi halinde ek finansman sağlaması veya Fevamotinico ile alternatif düzenlemeler üzerinde anlaşması gerekeceğini belirtti.

Söz konusu finansman, SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Ferrexpo'nun işletme sermayesini ve faaliyetlerinin devamlılığını desteklemek amacıyla yaklaşık 100 milyon $ tutarında sermaye artırımı planladığını açıklamasının ardından geldi.