Ferrexpo faaliyetlerini sürdürebilmek için 100 milyon $ sermaye finansmanı sağlamayı planlıyor

Basında çıkan haberlere göre İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, likiditesini güçlendirmek, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve faaliyetlerini önümüzdeki 18 ay boyunca düşük kapasitede sürdürebilmek için sermaye artırımı yoluyla yaklaşık 100 milyon $ finansman sağlamayı planlıyor.

Planlanan finansman, Ferrexpo'nun Ukrayna'daki savaş, lojistik ve ihracat rotalarındaki aksamalar, ödenmeyen KDV iadeleri ve Ukrayna'daki bağlı kuruluşu Ferrexpo Poltava Mining (FPM) ile ilgili devam eden hukuki süreçlerden kaynaklanan faaliyet ve mali baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gündeme geldi.

Ferrexpo sermaye artırımı olmadan nakdinin Ekim sonunda tükenebileceği konusunda uyardı

Ferrexpo'nun nakit varlığı 28 Ağustos itibarıyla 26,4 milyon $, kira yükümlülükleri sonrasında net nakit pozisyonu ise 17,8 milyon $ seviyesinde yer aldı. Bu rakamlar 2025 sonunda sırasıyla 47 milyon $ ve 2024 sonunda 101 milyon $ seviyesindeydi.

Şirket, sermaye artırımının başarıyla tamamlanmaması halinde mevcut erişilebilir net nakdinin, faaliyetlerini mevcut kısıtlı koşullar altında yalnızca yaklaşık Ekim sonuna kadar sürdürmeye yeterli olacağını belirtti. Ferrexpo, alternatif finansman veya diğer hafifletici önlemlerin bulunmaması durumunda işlemin tamamlanamamasının nihayetinde iflas sürecine yol açabileceğini ifade etti.

Şirket, başlıca Karadeniz ihracat lojistik rotasında yaşanan önemli kısıtlamaların ardından 5 Ağustos tarihinde Ukrayna'daki madencilik ve peletleme faaliyetlerinde demir

Ferrexpo, 100 milyon $ tutarındaki sermaye artırımının tamamlanmasının likidite kısıtlamalarını gidermek, ödenmeyen KDV iadelerini tahsil etmeye yönelik çalışmalarını sürdürmek ve üretim kapasitesini sürdürülebilir bir seviyeye yeniden çıkarmak için şirkete ek süre sağlayacağını belirtti.