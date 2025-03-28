Ferrexpo KDV iadelerinin askıya alınması nedeniyle üretim ve satışlarını azaltabilir

Ukrayna vergi idarelerinin bu yılın Ocak ayı için 512,9 milyon UAH (12,4 milyon $) tutarındaki KDV iadelerini askıya alma kararının ardından İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, bu durumun şirket üzerinde ek mali baskı oluşturduğunu ve üretimi ile satışlarını azaltmaya zorladığını belirtti.

KDV iadeleri yapılmazsa Ferrexpo, üretim kapasitesinin yalnızca %25’inde faaliyet göstermek zorunda kalacak. Bu durum binlerce kişilik istihdamı riske atacak, şirketin gelecekte Ukrayna’da gerçekleştireceği yatırımların önüne geçecek ve ülkedeki alımlarını yarıya indirerek Ferrexpo’ya bağımlı yerel şirketleri olumsuz etkileyecek.

Şirket, Maliye Bakanlığı ve Ukrayna Vergi Dairesinden KDV iadelerinin geri getirilmesi için acil önlem almalarını istiyor. Açıklamada, “Yetkililer Ferrexpo’nun faaliyetlerinin önüne geçmek yerine şirketin Ukrayna ekonomisini daha fazla destekleyebilmesi için büyümesini teşvik etmeli,” ifadeleri kullanıldı.