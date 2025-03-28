 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ferrexpo...

Ferrexpo KDV iadelerinin askıya alınması nedeniyle üretim ve satışlarını azaltabilir

Cuma, 28 Mart 2025 12:02:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna vergi idarelerinin bu yılın Ocak ayı için 512,9 milyon UAH (12,4 milyon $) tutarındaki KDV iadelerini askıya alma kararının ardından İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, bu durumun şirket üzerinde ek mali baskı oluşturduğunu ve üretimi ile satışlarını azaltmaya zorladığını belirtti.

KDV iadeleri yapılmazsa Ferrexpo, üretim kapasitesinin yalnızca %25’inde faaliyet göstermek zorunda kalacak. Bu durum binlerce kişilik istihdamı riske atacak, şirketin gelecekte Ukrayna’da gerçekleştireceği yatırımların önüne geçecek ve ülkedeki alımlarını yarıya indirerek Ferrexpo’ya bağımlı yerel şirketleri olumsuz etkileyecek.

Şirket, Maliye Bakanlığı ve Ukrayna Vergi Dairesinden KDV iadelerinin geri getirilmesi için acil önlem almalarını istiyor. Açıklamada, “Yetkililer Ferrexpo’nun faaliyetlerinin önüne geçmek yerine şirketin Ukrayna ekonomisini daha fazla destekleyebilmesi için büyümesini teşvik etmeli,” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Şubat döneminde %7 arttı

19 Mar | Çelik Haberler

Metinvest’in net zararı 2024 yılında arttı

19 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,4 yükseldi

10 Mar | Çelik Haberler

Dnipro Metallurgical Plant’in nihai mamul üretimi Ocak-Şubat döneminde %9,2 arttı

07 Mar | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde yükseldi

04 Mar | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal 2025’te yatırımlarını 26,43 milyon $’a çıkaracak

03 Mar | Çelik Haberler

Zaporizhkoks bakım çalışmaları için yaklaşık 7,76 milyon $ yatırım yapacak

26 Şub | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak ayında %15,8 arttı

20 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2024 yılında artış kaydetti

14 Şub | Çelik Haberler

Ukraynalı DMZ’nin nihai mamul üretimi Ocak ayında %64,2 azaldı

13 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis