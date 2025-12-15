Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,7 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre toplam çelik üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,74 milyon mt’a kıyasla 5,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin 3,70 milyon mt’u veya %60’ı ihraç edilirken, 2,27 milyon mt’u veya %38’i iç piyasaya tedarik edildi. 2024 yılının Ocak-Kasım dönemine bakıldığında toplam üretimin 3,88 milyon mt’u veya %67,6’sı dış ve 1,86 milyon mt’u veya %32,4’ü iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %4,7 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %22 artmış oldu.

Yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %8,1 artışla 1,64 milyon mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %30,8 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde uzun mamul ihracatı da yıllık %42,9 yükselerek 816.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde kaydedilen %46,25’e kıyasla %33,62 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %39,04’e kıyasla %44,31’e yükseldi. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %14,71’e kıyasla %22,07 seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında yerel çelik tüketimi yıllık %25,5 artışla 3,76 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 1,49 milyon mt’u veya %39,63’ü ithalat yoluyla karşılandı. 2024 yılının ilk 11 ayında yerel tüketim 2,99 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 1,14 milyon mt’u veya %37,91’i ithalat ile karşılanmıştı.

Aynı dönemde Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %31,2 artışla 1,49 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %13,1 artışla 1,02 milyon mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %46,4 artışla 324.500 mt ve yarı mamul ithalatı da 18.200 mt’a kıyasla 150.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yarı mamullerin payı, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde kaydedilen %1,60’a kıyasla %10,08 seviyesine çıkarken, yassı ve uzun mamullerin payı da geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %78,87 ve %19,52’ye kıyasla sırasıyla %68,14 ve %21,78 seviyelerinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Kasım döneminde %81 ile AB-27 ülkeleri, %8,8 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %5,5 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %50,6 ile diğer Avrupa ülkeleri, %22,3 ile AB-27 ülkeleri ve %21,6 ile Asya olarak kayıtlara geçti.