Ukrayna Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya dönem sonu incelemesi başlattı

Ukrayna Uluslararası Ticaret Komisyonu (ICIT), Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

Soruşturma, söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığı ve vergilerin devam ettirilmesinin ulusal çıkarlara aykırı olmadığı gerekçesiyle yerel dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Centravis’in yaptığı başvuru üzerine başlatıldı. Dolasıyla komisyon, antidamping vergilerinin sona erdirilmesinin dampingin ve maddi zararın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını değerlendirecek. Mevcut antidamping vergisi %41,07 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler, 7304 41 00 90, 7304 49 93 00 ve 7304 49 95 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.