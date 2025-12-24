 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukrayna...

Ukrayna Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 24 Aralık 2025 15:11:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Uluslararası Ticaret Komisyonu (ICIT), Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

Soruşturma, söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığı ve vergilerin devam ettirilmesinin ulusal çıkarlara aykırı olmadığı gerekçesiyle yerel dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Centravis’in yaptığı başvuru üzerine başlatıldı. Dolasıyla komisyon, antidamping vergilerinin sona erdirilmesinin dampingin ve maddi zararın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını değerlendirecek. Mevcut antidamping vergisi %41,07 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler, 7304 41 00 90, 7304 49 93 00 ve 7304 49 95 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri ölü sezonun baskısıyla yatay seyretti

24 Ara | Boru

Erciyas Çelik Boru Avrupa’ya iki yeni proje için boru tedarik edecek

23 Ara | Çelik Haberler

Borusan Berg Pipe ABD’den büyük hacimli boru siparişi aldı, üretimin 2027’de başlaması planlanıyor

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 52. hafta, 2025

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Ağustos ayında %1,3 yükseldi

23 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla değişmedi, satışlar zayıf

18 Ara | Boru

Metinvest Romanya’daki AMTP Iasi tesisinin satın alımını tamamladı

18 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri üretim duruşlarından dolayı yatay

17 Ara | Boru

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 51. hafta, 2025

17 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis