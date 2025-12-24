 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Zaporizhstal Rusya’nın saldırıları sonucu yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurdu

Çarşamba, 24 Aralık 2025 10:49:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest’e bağlı Zaporizhstal, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından elektrik tedarikinin tamamen kesilmesi nedeniyle 23 Aralık tarihinde üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ani elektrik kesintisi, tesisin kriz yönetimi prosedürleri doğrultusunda üretimin acil olarak durdurulmasına yol açtı. Ekipler, son derece zorlu koşullar altında hızla alternatif enerji kaynaklarına geçerek teknolojik süreçlerin güvenli şekilde durdurulmasını sağladı.

Şirket, personelin hızlı ve koordineli müdahalesi ile olağan dışı durumları en aza indirmeye yönelik acil önlemler sayesinde herhangi bir endüstriyel kazanın önlendiğini ve atmosfere salınan emisyonun azaltıldığını belirtti. Zaporizhstal, çalışanların ve bölge halkının yaşamı veya sağlığı açısından herhangi bir tehdit bulunmadığını vurguladı.

Şirket, kendi elektrik sistemini istikrara kavuşturmaya yönelik operasyonel önlemleri devreye alırken, üretimin yeniden başlatılmasının dış elektrik tedarikinin sağlanmasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,9 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Zaporizhstal’ın 8 milyon $ değerindeki onarım programı sona erdi

19 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10 artış kaydetti

05 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,6 yükseldi

02 Eki | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %6,7 arttı

04 Eyl | Çelik Haberler

Zaporizhstal sıcak haddehanesini yenilemek için 3 milyon $ yatırım yaptı

26 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,2 yükseldi

04 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Haziran döneminde artış kaydetti

02 Tem | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Mayıs döneminde yükseldi

03 Haz | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Nisan döneminde artış kaydetti

02 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis