Ukraynalı Zaporizhstal Rusya’nın saldırıları sonucu yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurdu

Ukrayna merkezli Metinvest’e bağlı Zaporizhstal, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından elektrik tedarikinin tamamen kesilmesi nedeniyle 23 Aralık tarihinde üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ani elektrik kesintisi, tesisin kriz yönetimi prosedürleri doğrultusunda üretimin acil olarak durdurulmasına yol açtı. Ekipler, son derece zorlu koşullar altında hızla alternatif enerji kaynaklarına geçerek teknolojik süreçlerin güvenli şekilde durdurulmasını sağladı.

Şirket, personelin hızlı ve koordineli müdahalesi ile olağan dışı durumları en aza indirmeye yönelik acil önlemler sayesinde herhangi bir endüstriyel kazanın önlendiğini ve atmosfere salınan emisyonun azaltıldığını belirtti. Zaporizhstal, çalışanların ve bölge halkının yaşamı veya sağlığı açısından herhangi bir tehdit bulunmadığını vurguladı.

Şirket, kendi elektrik sistemini istikrara kavuşturmaya yönelik operasyonel önlemleri devreye alırken, üretimin yeniden başlatılmasının dış elektrik tedarikinin sağlanmasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.