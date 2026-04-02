Ferrexpo geciken KDV iadeleri nedeniyle likidite riskiyle karşı karşıya

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, mevcut ticari faaliyetlerine ilişkin güncelleme yayımlayarak süregelen operasyonel zorluklar ve geciken KDV iadeleri nedeniyle finansal baskının devam ettiğini açıkladı. Şirket, Mart sonu itibarıyla ödenmemiş KDV iadelerinin yaklaşık 80 milyon $’a ulaştığını bildirdi.

Maliyet düşürücü önlemler sürüyor

Ferrexpo, işletme sermayesini yönetmeye ve maliyetleri azaltmaya odaklandığını belirterek şu adımları uyguladığını açıkladı:

çalışanlar için çalışma sürelerinin azaltılması,

mal ve hizmet alımlarında kesintiye gidilmesi,

zorunlu olmayan yatırım harcamaları, genel giderler ve kurumsal sosyal sorumluluk harcamalarının askıya alınması.

Şirket, KDV iadelerinin 2026’nın ilk çeyreği boyunca yapılmamasının finansal durum üzerinde önemli baskı yarattığını vurguladı.

Mevcut likidite Haziran sonuna kadar yeterli

Ferrexpo, mevcut nakit tüketim projeksiyonuna göre kaynaklarının en azından Haziran sonuna kadar yeterli olacağını öngörüyor. Şirket, özkaynak artırımı dahil olmak üzere finansman seçeneklerini değerlendirdiğini ancak bu girişimlerin başarıya ulaşacağına dair kesinlik bulunmadığını ifade etti.

Şirket, KDV iadelerindeki gecikme devam eder ve finansman sorunları çözülemezse grup açısından önemli olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısında bulundu.

Ferrexpo ayrıca 2025 yılına ait finansal sonuçlarını tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyduğunu ve sonuçların en geç 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacağını bildirdi.