Ferrexpo elektrik şebekesine düzenlenen saldırının ardından Ukrayna’dan demir cevheri ihracatını askıya aldı

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, 8 Kasım tarihinde Rusya'nın Horishni Plavni ve yakınlardaki sanayi kenti Kremenchuk’ta bulunan elektrik üretim ve iletim altyapısını hedef alan füze saldırılarının ardından Ukrayna merkezli madencilik bağlı kuruluşlarında üretim ve ihracatı geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Ferrexpo Poltava Mining ve Ferrexpo Yeristovo Mining olmak üzere iki tesise elektrik tedariki kesintiye uğradı ve şirket, kurtarma çalışmaları devam ederken faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Şirket, hafta sonu sınırlı miktarda temin edilen elektrikle faaliyetlerinin kısmi olarak yeniden başlatıldığını belirtti. Elektrik tedariki normale dönene kadar ihracat faaliyetleri etkilenmeye devam edecek.

Ferrexpo, ihracat arzına yönelik etkiyi en aza indirmek için tesislerde ve lojistik lokasyonlarında yarı ve nihai mamul stoku oluşturmak da dahil olmak üzere daha önceden tedbirler aldığını vurguladı.

Şirketin Ukrayna’daki üretiminin askıya alınması, Avrupa'daki yüksek kaliteli demir cevheri pelet tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırıyor. SteelOrbis, etkilenen madenlerin Avrupa çelik sektörüne tedarik sağlayan önemli bir bölgede yer aldığını ve uzun süreli bir duruşun kaynak alternatiflerinin maliyetinin artmasına, çelik üreticileri için potansiyel gecikmelere ve lojistik rotaları için artan risk primlerine yol açabileceğini düşünüyor.

Bu yıl Temmuz-Eylül döneminde Ferrexpo çeyreklik bazda %22,3 düşüşle 640.000 mt pelet üretimi gerçekleştirirken, şirketin demir cevheri konsantresi üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %36 artışla 870.000 mt'un hafifçe üzerindeki seviyelerde yer alıyor.