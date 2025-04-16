Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi ve satışları Mart çeyreğinde yükseldi, üretim hedefi değişmedi

Avustralya merkezli Fenix Resources Limited bu yılın 31 Mart tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %49,4 artışla yaklaşık 665.000 ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

İlk çeyrekte şirket, ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,2 düşüşle 349.000 wmt demir cevheri sevk etti. Geçtiğimiz çeyrekte üretime başlayan Shine madeninden ise 355.000 wmt demir cevheri sevkiyatı yapıldı. Yıllık %97,2 artışla 704.000 wmt seviyesinde kaydedilen toplam sevkiyatlar, 363.000 wmt’u parça cevher ve 341.000 wmt’u toz cevher olmak üzere 12 kargo ile gerçekleştirildi.

Şirket çeyreklik raporunda inşaat halinde olan üçüncü madeni Beebyn-W11’in planlandığı üzere bu yılın üçüncü çeyreğinde devreye alınacağını ve şirketin 2025 yılı için 4 milyon mt demir cevheri üretme planını destekleyeceğini belirtti.