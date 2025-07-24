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Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi ve satışları 2025’in Haziran çeyreğinde arttı

Perşembe, 24 Temmuz 2025 11:59:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli Fenix Resources Limited bu yılın 30 Haziran tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %105,1 artışla yaklaşık 852.700 ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

İkinci çeyrekte şirket, ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %26,1 düşüşle 295.900 wmt demir cevheri sevk etti. Shine madeninden ise 464.100 wmt demir cevheri sevkiyatı yapıldı. Yıllık %89,7 artışla 760.000 wmt seviyesinde kaydedilen toplam sevkiyatlar, 316.800 wmt’u parça cevher ve 443.200 wmt’u toz cevher olmak üzere 13 kargo ile gerçekleştirildi.

Şirket raporunda yeni Beebyn-W11 madeninin Haziran ayı içinde faaliyetlerine başladığını ve ilk sevkiyatın Ağustos ayında yapılmasını beklediğini bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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