Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi ve satışları 2025’in Haziran çeyreğinde arttı

Avustralya merkezli Fenix Resources Limited bu yılın 30 Haziran tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %105,1 artışla yaklaşık 852.700 ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

İkinci çeyrekte şirket, ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %26,1 düşüşle 295.900 wmt demir cevheri sevk etti. Shine madeninden ise 464.100 wmt demir cevheri sevkiyatı yapıldı. Yıllık %89,7 artışla 760.000 wmt seviyesinde kaydedilen toplam sevkiyatlar, 316.800 wmt’u parça cevher ve 443.200 wmt’u toz cevher olmak üzere 13 kargo ile gerçekleştirildi.

Şirket raporunda yeni Beebyn-W11 madeninin Haziran ayı içinde faaliyetlerine başladığını ve ilk sevkiyatın Ağustos ayında yapılmasını beklediğini bildirdi.