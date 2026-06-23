Fenix demir cevheri sevkiyat maliyetlerini azaltmak için Mira Bulk ile iş birliği yapıyor

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fenix Resources, demir cevheri ürünlerinin ssevkiyat maliyetlerini düşürmeyi ve şirketin üretim büyüme planlarını desteklemeyi amaçlayan bir navlun ortaklığı için kuru yük gemisi işletmecisi Mira Bulk ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya ek olarak şirket, ResInvest’ten 44 milyon $ tutarında yeni uzun vadeli finansman sağlarken, demir cevheri satış ve pazarlama faaliyetlerini de genişletti.

Navlun ortaklığı taşıma maliyetlerini azaltmayı hedefliyor

Fenix, ResInvest ve Vaiana Shipping Limited ortaklığındaki kuru yük gemisi işletmecisi Mira Bulk ile Fenix-Mira Bulk navlun ortaklığını kurdu. Anlaşma kapsamında Fenix, piyasa koşullarına uygun komisyon ödeyecek ve sevk edilen demir cevheri tonajına bağlı olarak ortaklığın kârından pay alacak.

Açıklamaya göre ortaklık, büyük ölçekli gemilerin kullanılmasıyla navlun maliyetlerini azaltmayı ve taşıma kapasitesine öncelikli erişim sağlamayı amaçlıyor.

ResInvest’ten 44 milyon $ finansman

Yeni ortaklık sayesinde Fenix, mevcut kısa vadeli ön ödeme finansmanlarının yerine geçecek 44 milyon $ tutarında uzun vadeli finansman sağladı.

Şirket, bu finansmanın bilançosunu güçlendireceğini ve üç yıllık üretim planının uygulanmasını destekleyeceğini ifade etti.

Finansman paketi:

9,28 milyon $ tutarında ön ödeme finansmanı,

35 milyon $ tutarında vadeli kredi olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Fenix’e göre yeni yapı, finansman vadelerini iki yıla uzatırken yeniden finansman riskini azaltacak ve 2028 mali yılına kadar planlanan üretim artışını desteklemek için daha güçlü bir sermaye yapısı sağlayacak.

Şirketin üretim planı, demir cevheri üretiminin 2026 mali yılında 4,2-4,8 milyon mt, 2028 mali yılında ise 6 milyon mt’a kadar yükselmesini öngörüyor.