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Federal mahkeme Trump’ın vergilerini engelledi

Perşembe, 29 Mayıs 2025 10:21:52 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çapta getirdiği %10’luk taban vergi ve karşılıklı vergileri açılan birkaç dava sonrasında oy birliği ile 'hukuksuz' buldu. Mahkeme başkanın 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası ile tanımlanan yetkilerini aştığına ve Beyaz Saray'ın acil durum iddialarının temelsiz olduğuna hükmederek bu vergilerin uygulanmasını durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ikinci görev dönemine başlamasından bu yana diğer ülkelerle olan ticaret açığı konusunu defalarca gündeme getirdi ve ABD ekonomisini korumak için karşılıklı tarifelerin uygulanmasının acil bir gereklilik olduğunu savundu.

Davaya bakan Uluslararası Ticaret Mahkemesi hakimleri bu tür önlemleri alma yetkisinin yalnızca ABD Kongresi'nde olduğuna, ABD başkanında olmadığına ve Trump'ın istediği vergilerin gerçek bir tehdide yönelik olmadığına karar kıldı. Davada, "Onlarca yıldır süren ve ekonomik zarara yol açmayan ticaret açıkları acil durum teşkil etmez," ifadesi yer aldı.

Trump yönetimi yetkilileri kararı eleştirdi ve derhal temyize başvurdu. Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller bunu "yargı darbesi" olarak nitelendirirken, Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ticaret açığı konusuna değinerek Trump yönetiminin "bu krizi ele almak için icra makamının her aracını kullanma" konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Mahkeme, farklı mevzuat kapsamındaki otomobil, çelik ve alüminyum gibi belirli ürünlere uygulanan vergiler konusunda yetkili değil. Küresel çapta uygulanan %10’luk taban vergi ve karşılıklı vergiler, çoğunluğu yakın zamanda ileri tarihlere ertelense de temyiz süreci tamamlanana kadar yürürlükte kalacak.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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