Federacciai: AB’nin Çelik Eylem Planı’nda çok fazla belirsizlik var

Avrupa Komisyonu çelik sektörünün ekolojik dönüşüm ve küresel zorluklar çerçevesinde geleceğini şekillendirmek için hazırladığı Çelik ve Metal Eylem Planı’nı yayımladı. Ancak İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federacciai, planın uygulama konusunda açık olmadığını ve başta enerji maliyetleri, ticaret politikaları ve hurda akışının yönetimi başta olmak üzere birkaç kritik hususun belirsiz bırakıldığını ifade etti.

Federacciai’nin yaptığı açıklamada, “Enerji konusuna değinilmemiş ve çelik sektörü için maliyetleri düşürmeye yönelik somut önlemler yok. Bu, AB ülkeleri arasında dengesizliğe neden olabilir. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konusunda sistemin ihracatı da dahil edecek şekilde gözden geçirilmesini takdir ediyoruz. Ancak ithal çeliğin menşe ülkede ‘eritilmiş ve dökülmüş’ olması şartının ertelenmesi, vergiden dolaylı bir şekilde kaçma imkanı yaratabilir,” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Federacciai, üçüncü çeyrekte taslağının yayımlanması beklenen koruma önlemlerinin güçlendirilmesini olumlu karşıladı. Ancak hurda ihracatının en hayati sorunlardan biri olduğunu belirten birlik, “Sorun ele alınmış ancak somut bir adım yok. Alınacak eylemler hâlen belirsiz bir gelecek değerlendirmesine bağlı. Bu stratejik öneme sahip malzemenin çevre standartları daha düşük ülkelere ihraç edilmesi halinde oluşacak riskten bahsedilmiyor. Hurdayı Avrupa içinde tutmak ve çevre yönetmeliklerimizle uyumlu olmayan bölgelere ihracatını engellemek için net bir politikaya ihtiyacımız var. Diğer türlü Avrupa çelik sektöründeki yeşil dönüşümün anlamı kalmayabilir. Çizilen çerçeve bütünlükten uzak ve Komisyon ile güçlü bir iş birliği gerekiyor,” şeklinde açıklama yaptı.

Federacciai, gerçekten etkili ve dengeli bir sistem kurmak için Avrupa Komisyonu ile doğrudan görüşmek ve İtalya’nın Avrupa’daki en büyük ikinci çelik üreticisi ve karbonsuzlaşma çalışmalarındaki öncüsü olduğunu vurgulamak istiyor.