Avrupa Birliği ve İngiltere, Brüksel'de düzenlenen ikinci ikili zirvenin ardından çelik ticareti, endüstriyel tedarik zincirleri ve karbon fiyatlandırması alanlarında iş birliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre taraflar, küresel çelik sektöründeki kapasite fazlasının ticaret üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etme, daha dayanıklı endüstriyel tedarik zincirleri geliştirme ve emisyon ticaret sistemlerinin (ETS) entegrasyonunu ilerletme taahhüdünde bulundu.

ETS'lerin 2028'e kadar birbirine bağlanması hedefleniyor

AB ve İngiltere, emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanmasına yönelik müzakerelerin tamamlanmasını memnuniyetle karşılarken, söz konusu anlaşmayla karbon tahsisatlarının karşılıklı olarak tanınmasının amaçlandığı belirtildi.

Bununla birlikte önerilen düzenlemenin geçerli mevzuat ve prosedürler çerçevesinde taraflar arasında ticareti yapılan ürünlerin her iki tarafın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndan (SKDM) muaf tutulmasına zemin hazırlayacağı da vurgulandı. Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından anlaşmanın 2028 yılında uygulamaya alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Çelik sektöründeki kapasite fazlasına karşı iş birliği güçlendirilecek

Taraflar, çelik sektörlerini küresel kapasite fazlasının ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma taahhütlerini yineledi. Çelik tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve daha dayanıklı hale getirmek için iş birliklerini güçlendirme konusunda anlaştıklarını ifade etti. Ayrıca kapasite fazlası ve bunun çelik ticareti üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için ilave önlemleri değerlendireceklerini belirtti.

Öte yandan kritik hammaddeler, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve olası aksaklıklara yönelik önlemler de dahil olmak üzere ekonomik güvenlik politikalarının koordine edilmesi taahhüdünde bulunulduğu paylaşıldı. İş birliği çerçevesinde AB ve İngiltere, kendi ticaret ve sanayi tedbirlerinin birbirlerinin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışacaklarını dile getirdi. Çelik ve elektrikli araç sektörlerinde kaydedilen ilerlemenin ise dört ayda bir gözden geçirileceği belirtildi.

Aynı zamanda Ticaret ve İş Birliği Anlaşması'nın enerjiye ilişkin hükümlerinin 31 Mart 2028 tarihine kadar uzatılması konusunda da anlaşmaya varıldığı aktarıldı. Nihai anlaşmaya varılması koşuluyla İngiltere'nin AB elektrik piyasasına katılımına yönelik müzakereleri 2027 yılında tamamlama taahhüdünde bulunulduğu dile getirildi. Elektrik piyasalarının daha fazla entegre edilmesinin enerji arz güvenliğini artırmasının, sınır ötesi elektrik ticaretini kolaylaştırmasının ve enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunmasının beklendiğine dikkat çekildi. Taraflar, çelik, enerji ve sanayi tedarik zincirlerinde daha yakın iş birliğinin ortak iklim hedeflerine ulaşılmasını destekleyeceğini, ayrıca ekonomik dayanıklılığı ve rekabet gücünü artıracağını vurguladı.