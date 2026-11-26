Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, greentec steel karbonsuzlaştırma programı kapsamında 2029 yılına kadar Donawitz tesisindeki karbon emisyonlarını 2019 seviyelerine kıyasla %30'a varan oranda azaltmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirket, uzun vadede elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimini daha da artırarak tesisteki karbon emisyonlarını %90'ın üzerinde azaltmayı planladığını vurguladı.

Hurda kullanımının artırılması düşük emisyonlu tel üretimini destekleyecek

Voestalpine, çelik üretiminde kademeli elektrifikasyonun, hammadde olarak hurda kullanımının artırılmasının ve kaynak verimliliğinin, mevcut kalite standartlarını ve malzeme özelliklerini koruyarak düşük emisyonlu, yüksek kaliteli çelik ve tel ürünlerinin üretimini destekleyeceğini dile getirdi.

Tel ürünlerine ilişkin olarak şirket, 2027 sonuna kadar emisyonlarını mevcut seviyelere kıyasla %55, 2030 yılından itibaren ise %90'a varan oranda azaltmayı beklediğini aktardı. Söz konusu dönüşümün, müşterilerin tedarik zinciri genelinde sürdürülebilirlik, şeffaflık ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik artan taleplerini karşılamayı amaçladığını kaydetti.