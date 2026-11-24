Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, hidrojen bazlı çelik üretimine geçiş çalışmaları kapsamında Duisburg'daki doğrudan indirgeme tesisi için yeni bir hidrojen alım ihalesi başlattığını duyurdu.

İlk aşamada yıllık yaklaşık 20.000-40.000 mt hidrojen temin edilmesinin ve teslimatların 2031 yılında başlamasının beklendiği belirtildi. Nihai alım miktarının verilen tekliflere ve özellikle tekliflerin ticari koşullarına göre belirleneceği ifade edildi.

Doğal gazdan hidrojene kademeli geçiş yapılacak

İnşası tamamlandığında doğrudan indirgeme tesisinin, üretimin kademeli olarak artırıldığı ilk aşamada doğal gazla çalışacağı ve geleneksel yüksek fırın bazlı üretime kıyasla emisyonlarda %50'nin üzerinde düşüş sağlayacağı vurgulandı. 2031'den itibaren doğal gazın bir kısmının yerine hidrojen kullanılmaya başlanacağı ve hidrojenin payının kademeli olarak artırılacağı, ilerleyen aşamalarda ise tamamen hidrojenle üretime geçilmesinin planlandığı paylaşıldı.

Söz konusu tesisin doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretim kapasitesinin yıllık 2,5 milyon mt, tesise entegre edilecek iki ergitme ünitesinin toplam yıllık pik üretim kapasitesinin ise 2,3 milyon mt seviyelerinde yer alacağı vurgulandı. Aynı zamanda tesisin, thyssenkrupp Steel'in Duisburg'daki çelik tesisine entegre edileceği ve böylelikle şirketin hem ileri üretim aşamalarına hem de mevcut çelik kalitelerini üretmeye devam edebileceği dile getirildi. Tamamen hidrojenle çalışmaya başladığında geleneksel yüksek fırın bazlı üretime kıyasla emisyonları yıllık yaklaşık 3,5 milyon mt azaltabileceğine dikkat çekildi.