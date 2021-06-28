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EVRAZ ZSMK tel üretimini artıracak

Pazartesi, 28 Haziran 2021 15:29:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus madencilik ve çelik üretim şirketi EVRAZ Group, bağlı kuruluşu EVRAZ ZSMK’nın piyasada talep gören ince çaplı tel üretimini artıracak iki yeni çekme tesisini devreye aldığını açıkladı.

Yeni tesislerle şirket, üretim hacimlerini ayda 1.100 mt veya yılda 13.200 mt artırabilecek. Yeni ekipman, şirketin 2,2-3,6 mm inceliğinde yüksek kaliteli tel üretmesini sağlayacak.

EVRAZ ZSMK’nın farklı kalitelerde kalın, orta ve ince çaplarda tel üreten 56 çekme tesisi bulunuyor. Tesislerin toplam kapasitesi yılda 200.000 mt'dan fazla.


Etiketler: tel  Rusya  Evraz  BDT  uzun ürünler  üretim  |  benzer haberler »


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