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EUROMETAL: Eşit şartlar sağlanması için yarı ve nihai mamullerin koruma önlemlerine dahil edilmesi gerekiyor

Çarşamba, 05 Mart 2025 10:44:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa çelik, boru ve metal distribütörleri birliği EUROMETAL, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından düzenlenen ve Avrupa çelik sektörünün geleceğini ele almak üzere sektör liderlerini bir araya getiren görüşmelerde bazı değerlendirmelerde bulundu.

EUROMETAL, adil rekabetin çelik sektörü açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sözlerine başladı. Aynı zamanda sektörde 7,4 milyon kişinin istihdam edildiği göz önünde bulundurulduğunda AB’ye hiçbir kısıtlama olmaksızın giriş yapan ithal yarı mamul ve nihai mamulleri de koruma önlemleri kapsamına dahil ederek eşit şartlar yaratmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Avrupa’nın ABD ve Çin arasında bir noktada yer almasından ötürü dağıtım, işleme ve üretim faaliyetlerini desteklemenin inovasyonu teşvik etme ve sürdürülebilir sanayi faaliyetlerinin temelini oluşturma bakımından daha da önem arz ettiğini vurguladı.

Öte yandan birlik, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması çalışma grubuna aktif katılım gösterme yönündeki isteğini yineledi. Bu sayede düzenlemelerin beyan sahipleri için gerçekçi olmasını sağlayacağını ekledi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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