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EUROFER: Yeşil Mutabakat Sanayi Planı düşük karbonlu çelik projelerini teşvik etmeli

Perşembe, 02 Şubat 2023 14:51:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın karbonsuz sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve iklim nötrlüğüne geçişi desteklemek için Yeşil Mutabakat Sanayi Planını açıkladı. Plan, Avrupa’nın iddialı iklim hedeflerini karşılamak amacıyla gereken karbonsuz teknolojilerin ve ürünlerin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik daha destekleyici bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) söz konusu planın düşük karbonlu çelik projelerinin ve diğer temiz teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için ABD Enflasyon Düşürme Yasası gibi yatırım teşvikleri sunması gerektiğini belirtti. EUROFER planın AB'nin iklim ve döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşmak için vazgeçilmez olan tüm başlıca sektörlere odaklanan bir değer zinciri yaklaşımını benimsemeyerek uygulanmasının önem taşıdığını ifade etti.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Komisyondan karbonsuz üretime geçişi hızlandırmaya hazır olan çelik ve diğer sektörler için zamanında, bol ve uygun fiyatlı fosilsiz enerji ile hidrojenin tedarikini ve karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojilerine erişimi garanti altına alan, aynı zamanda projelerin finansmanı ile izinlerini kolaylaştıran somut bir plan oluşturmasını istiyoruz. Sanayi politikasına ilişkin yapılandırılmış, kapsamlı ve uzun vadeli bir plan küresel rakiplerimizin sağladığı teşvik seviyesine ulaşmayı amaçlamalı,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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