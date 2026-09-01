Interpipe Romanya'daki dikişsiz boru tesisinde üretimi artırmak için 20 milyon € kredi almayı planlıyor

Romanya basınında yer alan haberlere göre Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Romanya'nın Roman kentinde yer alan dikişsiz boru tesisinde üretimi artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasından (BSTDB) 20 milyon €'ya varan kredi almayı planlıyor.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Interpipe, 2025'in Aralık ayında imzaladığı anlaşmanın ardından ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) tesisinin satın alım sürecini bu yılın Nisan ayının başında tamamlamıştı. Daha sonrasında Interpipe Roman olarak yeniden adlandırılan tesiste üretim, kütük stoklarının yetersizliğinden kaynaklanan kısa süreli gecikmenin ardından 14 Nisan'da yeniden başlamıştı.

Roman tesisinde üretimin artırılması planlanıyor

Şirket, tesisteki mevcut üretim süreçlerini değerlendirmeye ve modernize etmeye başladığını, aynı zamanda üretim hacmini artırmayı planladığını paylaştı. Roman tesisinde üç adet dikişsiz boru haddeleme hattının bulunmasına rağmen son yıllarda bunlardan yalnızca birinin faaliyet gösterdiğini ifade etti. Ayrıca piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen dönemde tüm hatlarda üretime yeniden başlamayı hedeflediğini vurguladı.

Interpipe CEO'su Luca Zanotti, şirketin ilk etapta tesisin mevcut ekipmanlarını optimize etmeye ve yarı mamul teminini artırmaya odaklandığını belirtti. Haddeleme ve bitirme faaliyetlerinin hızının piyasa talebine bağlı olarak belirleneceğini, daha ayrıntılı yatırım kararlarının ise üretim varlıkları, ürün kalitesi ve müşterilerden gelen geri bildirimlerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alınacağını kaydetti.

Interpipe tesisin çelik ihtiyacını kendi üretiminden karşılamayı hedefliyor

Şirket, Roman tesisinin hem Ukrayna'daki Interpipe tesisinden hem de dış tedarikçilerden kütük temin ettiğini ifade etti. Bununla birlikte tesisin çelik ihtiyacının tamamını ilerleyen dönemde kendi üretiminden karşılamak amacıyla Dnipro'daki çelik üretim faaliyetlerine yatırım yaptığını dile getirdi.

Interpipe, 2025 yılında müşterilerine 470.000 mt çelik boru ve 89.000 mt demir yolu ürünü tedarik gerçekleştirdi.