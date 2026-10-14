Avrupalı çelik üreticileri 2026 yılında 10 milyon mt üretim kapasitesini yeniden devreye aldı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa çelik sektörü, 2026 yılında yaklaşık 10 milyon mt ham çelik üretim kapasitesini yeniden devreye alarak çelik değer zinciri genelinde tahmini 80.000 istihdamın korunmasına katkı sağladı. Birlik ayrıca Avrupalı çelik üreticilerinin bu yıl şimdiye kadar en az 3,4 milyar € değerinde yatırım kararı aldığını, 2026 yılı sonuna kadar 2,4 milyar € tutarında ilave yatırım kararı alınmasının beklendiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmeler, AB'nin yeni çelik ticaret önleminin yürürlüğe girmesinden yaklaşık 100 gün sonra, 12 Ekim tarihinde EUROFER'in yeni seçilen Başkanı Geert van Poelvoorde, birliğin başkan yardımcıları ve Avrupa Komisyonunun Ticaret ile Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maroš Šefčovič arasında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

AB'nin yeni çelik ticaret önlemi piyasadaki ilk istikrar sinyallerini destekliyor

EUROFER'e göre 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren yeni çelik ticaret önlemi, yıllardır devam eden üretim düşüşü ve artan ithalat baskısının ardından Avrupa çelik sektöründeki güvenin iyileşmesine katkı sağladı.

Birlik, AB'nin çelik ithalatının 2025 yılında %14 arttığını, ham çelik üretiminin ise 125,8 milyon mt ile tarihi düşük seviyeye gerilediğini belirtti. Yeni önlem, küresel çelik kapasite fazlasının artması ve bunun Avrupa piyasası üzerindeki etkileri karşısında yürürlüğe konuldu.

EUROFER, yaklaşık 10 milyon mt üretim kapasitesinin yeniden devreye alınmasının ve 2026 yılında açıklanan yatırım kararlarının kalıcı bir toparlanmadan ziyade istikrarın sağlanmaya başladığına ilişkin ilk işaretler olduğunu vurguladı.

Talep cansız kalırken, AB'nin çelik ihracatı geriledi

Son dönemdeki gelişmelere rağmen EUROFER'in yayımladığı son 2026-2027 Ekonomi ve Çelik Piyasası Görünümü raporu, piyasa koşullarının zorlu seyretmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Birliğe göre AB'nin çelik ihracatı 2018-2025 döneminde 9 milyon mt azalırken, 2026 yılının ilk yarısında yıllık bazda %20 daha geriledi.

Öte yandan AB'nin görünür çelik talebinin 2026 yılında yalnızca %0,1 artması beklenirken bu durum piyasadaki zayıf koşulların devam ettiğine işaret ediyor.

EUROFER ticaret önlemlerinin aşılmasına karşı daha güçlü koruma çağrısında bulundu

Gelişmeleri değerlendiren EUROFER Başkanı Geert van Poelvoorde, AB'nin yeni çelik ticaret önleminin sektöre daha fazla istikrar sağladığını, böylece üretim kapasitelerinin yeniden devreye alınmasına ve yatırım kararlarının hayata geçirilmesine olanak tanıdığını belirtti.

Bununla birlikte Van Poelvoorde, ilk iyileşmenin tam anlamıyla bir toparlanma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak yeni ticaret kısıtlamalarının aşılmasını önleyecek tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Van Poelvoorde ayrıca uluslararası düzeyde rekabetçi enerji fiyatlarına, Avrupalı üreticiler için adil karbon emisyon maliyetlerine, etkin bir Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına ve AB'de üretilen çelik için daha güçlü pazarlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.