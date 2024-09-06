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EUROFER: Temiz Sanayi Anlaşması daha güçlü ve daha yeşil bir AB için son şans

Cuma, 06 Eylül 2024 11:40:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), çelik sektöründe kaydedilen son gelişmelerin, çelik üreticilerinin ve otomotiv sektörü gibi Avrupa’daki başlıca müşterilerinin yeşil geçişini tehlikeye attığını belirtti. Temiz Sanayi Anlaşması’nın Avrupa çelik sektörünü adil olmayan ticaret uygulamaları bulunan ülkelerden yapılan ucuz ithalat ve kapasite fazlasından korumak için son şans olduğunu söyleyen birlik, anlaşma yapılmazsa Avrupa’nın Çin ve ABD’nin temiz teknolojileriyle desteklenen bir sanayi müzesi haline geleceğini kaydetti.

Avrupa çelik sektörünün durumuyla ilgili olarak birlik, 2023 yılında AB’nin cansız talep ve ucuz ithalattan dolayı azalan marjlar nedeniyle durdurulan veya ertelenen yatırımlar sonucunda yalnızca 126 milyon mt ham çelik ürettiğini bildirdi. Söz konusu üretim tonajının şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi.

Buna ek olarak EUROFER, Çin’in yanı sıra Güney Asya, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya gibi diğer çelik üreten bölgelerden yapılan ucuz ihracatın AB’ye yönlendirildiğini ifade etti. Genel Direktör Axel Eggert, “Rekabet gücümüzü yeniden canlandırmak için AB politikalarında radikal değişikliklere ihtiyacımız var. Bu, Avrupa’nın karbondan arındırılması ve refahı için son şans,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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